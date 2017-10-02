Нужно размещать рекламный текст на досках объявлений по России

Нужно размещать рекламный текст с контактами фирмы на досках объявлений по России. Оплачивается только размещенная реклама с контактами фирмы, на разных досках объявлений (не более 2-4 объявлений на одной доске/соц.сети). Сохранять ссылки на объявление в файл. Оплачивается по мере получения файла с ссылками на размещенные объявления. Объявления должны быть свежие (т.е. 100% размещенные вами). Дорогостоящие проекты не предлагать. Примерная цена за одну ссылку на размещенное объявление – 15-17 руб. за объявление. Всего нужно будет разместить от 50 до 300 объявлений. Доски объявлений ваши, либо ищете и подбираете сами. Регионы размещения мы рекомендуем. (так же можно размещать объявления на форумах и соц.сетях, главное правильно что бы их не удаляли, иначе такие объявления не будет учитываться в отчете).