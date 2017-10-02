Поиск, определение и обоснование продуктовой ниши. Рынки сбыта Европа, Азия, Америка. Розничная цена товара не более $100 за штуку. Всё заявки будут рассмотрены.
Нужно размещать рекламный текст на досках объявлений по России
Нужно размещать рекламный текст с контактами фирмы на досках объявлений по России. Оплачивается только размещенная реклама с контактами фирмы, на разных досках объявлений (не более 2-4 объявлений на одной доске/соц.сети). Сохранять ссылки на объявление в файл. Оплачивается по мере получения файла с ссылками на размещенные объявления. Объявления должны быть свежие (т.е. 100% размещенные вами). Дорогостоящие проекты не предлагать. Примерная цена за одну ссылку на размещенное объявление – 15-17 руб. за объявление. Всего нужно будет разместить от 50 до 300 объявлений. Доски объявлений ваши, либо ищете и подбираете сами. Регионы размещения мы рекомендуем. (так же можно размещать объявления на форумах и соц.сетях, главное правильно что бы их не удаляли, иначе такие объявления не будет учитываться в отчете).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $90
Разместить объявления различного характера на популярных ресурсах. Работа ведется через сервис безопасных сделок. Нужно выложить 100 объявлений, за 1 объявление - 50 рублей. Подробную информацию отправлю на почту.Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт8 лет назад
добавить картинки на сайт по разделам + описание - скопировать я скину ссылку от куда. Цена за картинку ? максимальное добавление в день. Картинки есть уже "фото".Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт8 лет назад
Сведения о размещении спортсменов, прибывших на соревнование в гостинице. Должны быть отражены списки спортсменов с указанием ФИО, вида спорта, классификации, информация о размещении спортсменов в гостинице с указанием ФИО спортсмена, где он размещен, тип номера ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Один раз в неделю сайте https://rufarm.org/ от разных пользователей размещать вопросо по тематике сайта. Примеры уже есть. Вопросы могут быть в сфере крупного сельского хозяйства, эко фермы, дачники. ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача: заполнить базу ответов на вопросы посетителей сайта отбирая ответы из имеющейся информации на сайте, текстовых документов. Необходима проверка имеющихся ответов на вопросы, подбор наиболее соответствующих ответов на вопросы, подбор вероятных вопросов и ответов на них.Требования ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется в exel заполнить таблицу символами, все просто..покажу расскажу. Оплата на webmoney, требование аккуратность и внимательность, срок сейчас.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо разместить по 100 отрицательных отзывов для одного приложения на сервисах play market и app store. Отзывы будет связаны с темой спортивного прогнозирования и спорта в частности. Желательно знания в области спортивного прогнозирования. Каждый отзыв ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Требуется контент-менеджер для наполнения информационных проектов. Работа полного цикла (заказ+публикация) Оплата сдельная, в среднем получается 120р за 1 оформленную статью, средний объём статьи - 8000 символов. Необходимый объём работы: ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! нужно собрать все данные с сайта Поля информации которые нам требуется ФИО-Все номера-email-проф область-город-послед раб место – должность -ключевые навыки- возраст-пол с каких сайтов ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт8 лет назад