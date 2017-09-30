Нужно оставить 150 отзывов к приложению в play market и app store

Необходимо разместить по 100 отрицательных отзывов для одного приложения на сервисах play market и app store. Отзывы будет связаны с темой спортивного прогнозирования и спорта в частности. Желательно знания в области спортивного прогнозирования. Каждый отзыв должен отличаться от предыдущего и содержать как минимум 2 предложения. Сразу скажу, для того чтобы размещать отзывы требуется обязательная регистрация и скачивание приложения. Стоимость одного отзыва будет в размере 40 рублей.