Заполнение карточек товаров в 1С

Создание карточек товаров, дополнение существующих в 1с (знание всех тонкостей программы не требуется, задача простая, хорошо прописана в инструкциях, не сильно отличается от создания карточек товаров в популярных CMS), информация для заполнения доступна на сайтах поставщиков. Работа осуществляется через RDP. В описании используется HTML (абзац, список разметить) . Объем работы по проекту огромен, Цена 100 российских рублей/час, оплата переводится по средствам Сбербанка (Россия), возможно обсуждение других способов оплаты.

В отзыве просьба указать опыт работы с 1С (если такового нет, укажите опыт схожей работы), возраст, сколько часов в день готовы работать по проекту.