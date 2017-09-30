Наполнение товаром магазина OpenCart

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Завершен1 заявка144 просмотра

Примерно 50 товаров

Opencart
8 лет назад
madbbb
46 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Nikolai11
Николай 
56 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$40
3 дня
Николай оперативно внес товары на сайт без ошибок и проблем. Рад сотрудничеству и рекомендую его как ответственного специалиста по наполнению контентом.
Как всегда: понятное задание, доброжелательное общение, быстрая оплата. Отличный заказчик. Порекомендовал бы, да самому нужен...)))

Заявки фрилансеров

Nikolai11
Николай 
56 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад