Наполнить лендинг информацией с сайта (ModX Revo)

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Закрыт5 заявок221 просмотр

Добрый день! 

Нужно добавить на лендинг (ModX Revo) информацию с основного сайта.   

12 проектов: их комплектации, цены, описание и фотографии 

Видео-отзывы от клиентов c описанием (13 штук) 

Построенные объекты в интерактивную карту (1 фото и адрес у объекта) ~ 60 шт. 

Контакты (2 адреса и контактная информация) 

Добавить информацию нужно на этот лендинг – goo.gl/2QoUJK 

Срок до середины пятницы (29 число) 

Бюджет 1500 руб.

MODX
8 лет назад
Nik9191
Никита 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров