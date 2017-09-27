Необходимо наполнить сайт товарными позициями. В данный момент позиций около 100 шт. В перспективе - очень много. Требования такие: самостоятельный поиск фотографий и технических чертежей ...
Наполнить лендинг информацией с сайта (ModX Revo)
Добрый день!
Нужно добавить на лендинг (ModX Revo) информацию с основного сайта.
12 проектов: их комплектации, цены, описание и фотографии
Видео-отзывы от клиентов c описанием (13 штук)
Построенные объекты в интерактивную карту (1 фото и адрес у объекта) ~ 60 шт.
Контакты (2 адреса и контактная информация)
Добавить информацию нужно на этот лендинг – goo.gl/2QoUJK
Срок до середины пятницы (29 число)
Бюджет 1500 руб.
Заявки фрилансеров
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