Необходимо наполнить сайт товарными позициями. В данный момент позиций около 100 шт. В перспективе - очень много. Требования такие: самостоятельный поиск фотографий и технических чертежей ...
В ручную наполнить текстовый файл
Нужно будет
1) В приложении ios открыть текстовый список (50 пунктов)
2) Я представляю ссылку, в которой нужно будет заменять это одно слово (соответсвенно 50 раз)
3) В брауезере откроется страница Проверить или страница содержит восклицательный знак (хоть один)
4) Если не содержит - поместить проверяемое слово в текстовый файл
5) + перевести слово на русский через переводчик
По сути нужно проделать это 50 раз, и собрать список слов
Подробнее расскажу исполнителю
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов34 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
Найти 500 штук комментариев. Представляем полу глупую блондинку, которая пишет комментарии примерно следующего содержания :) Ищу парня для похода в театр, можно двух...) Кто сводит меня в пиццерию? :) Ребята кто ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад
Примерно 50 товаровНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Всем добрый день. Мне нужна услуга, постинг объявлений на Авито. Или составление уникальных объявлений для авито. Копированные объявления с Авито не интересуют.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно добавить на лендинг (ModX Revo) информацию с основного сайта. 12 проектов: их комплектации, цены, описание и фотографии Видео-отзывы от клиентов c описанием (13 штук) Построенные объекты в интерактивную ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт letsfy.ru CMS – Bitrix. Задачи: 1. Необходимо актуализировать справочники, дополнить информацией и наладить нужные связи. При этом должна сохраниться информация и текущие правильные связи. 2. ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт8 лет назад
- $6
Здравствуйте! Интересует размещение статей от авторов блога https://video-standart.com.ua/ . Тексты полезные и познавательные / интересные. В тексте есть ссылка на наш магазин, но вообще статья не выглядит, как реклама. С нас - хороший контент с картинками ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Интернет магазин joomshoping. В джумле стоит родной тип расширения CSVНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $4
День добрый, нужно открыть 100 ссылок из таблицы эксель (возможно будет требоваться ввод капчи, а может и нет). Сверить значение по ссылки, с занесенными уже в таблицу. Если совпадают - ни чего ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
День добрый , Нужен человек который массово разместит информацию регионально ( Украина ) по форумам , доскам и тд.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад