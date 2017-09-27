В ручную наполнить текстовый файл

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Закрыт5 заявок195 просмотров

Нужно будет

1) В приложении ios открыть текстовый список (50 пунктов)

2) Я представляю ссылку, в которой нужно будет заменять это одно слово (соответсвенно 50 раз)

3) В брауезере откроется страница Проверить или страница содержит восклицательный знак (хоть один)

4) Если не содержит - поместить проверяемое слово в текстовый файл

5) + перевести слово на русский через переводчик

По сути нужно проделать это 50 раз, и собрать список слов

Подробнее расскажу исполнителю

iOS
8 лет назад
ivanvorobei
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров