Необходимо наполнить сайт товарными позициями. В данный момент позиций около 100 шт. В перспективе - очень много. Требования такие: самостоятельный поиск фотографий и технических чертежей ...
Нужно добавить на сайт каталог компаний
Здравствуйте
Нужно добавить на сайты каталог компаний с уникализированным описанием как пример www.socmart.com.ua/cat/, сам каталог можно брать где угодно. Добавить в админки вордпресс или джумла.
Цена в районе 10 р за позицию.
Заявки фрилансеров
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