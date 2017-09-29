Нужно добавить на сайт каталог компаний

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки197 просмотров

Здравствуйте

Нужно добавить на сайты каталог компаний с уникализированным описанием как пример www.socmart.com.ua/cat/, сам каталог можно брать где угодно. Добавить в админки вордпресс или джумла.

Цена в районе 10 р за позицию.

JoomlaWordPress
8 лет назад
lila33
Галина 
42 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров