Здравствуйте, необходимо наполнить сайт новостями. Тематика сайта: SEO. Большой объем. 10 новостей 50 рублей. Картинка, файл + текст 300 символов. Трафик около 500 уников, можете файлы заливать на файлообменники. https://topskript.net/stati-dlya-vebmasterov/3793-trebuyutsya-zhurnalisty-na-sayt.html
Наполнить сайт, система Wordpress
Необходимо наполнить сайт, система управления Wordpress, Woocommerce
Товары брать из PDF файла.
Выбранный исполнитель
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