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Активный‚ коммуникабельный, общительный, склонный к аналитическому мышлению и умение работать в команде. Работоспособность, обучаемость, аккуратность. Не имею вредных привычек.

Работа за компьютером более 15 лет, уровень продвинутый;

Знание HTML, CSS (HTML5 и CSS3); блочная, кроссбраузерная вёрстка (пока в процессе обучения); нарезка psd для вёрстки (Photoshop); базовые знания PHP, Javascript;

Опыт работы с соц. сетями в качестве SMM. Создание контент-плана на неделю. Размещение публикаций (текст + графика). Графику делаю либо своими силами (Photoshop, Corel Draw), либо используя имиджи из интернета. Создание продающего, развлекательного (привлечение аудитории) и информационного контента. Привлечение подписчиков. Работа со сторис и т.д.

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), уровень продвинутый;

Adobe Photoshop, уровень продвинутый; Corel Draw, уровень средний; Adobe Dreamweaver, уровень средний; CMS «Joomla», уровень средний

Работа в различных CMS. Большой опыт работы в Bitrix, Wordpress, Drupal

Владение Windows: XP,7,8,10 уровень продвинутый