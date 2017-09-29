Добавление новостей на сайт.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт23 заявки574 просмотра

Здравствуйте, необходимо наполнить сайт новостями. Тематика сайта: SEO. Большой объем. 10 новостей 50 рублей. Картинка, файл + текст 300 символов. Трафик около 500 уников, можете файлы заливать на файлообменники.

https://topskript.net/stati-dlya-vebmasterov/3793-trebuyutsya-zhurnalisty-na-sayt.html

7 лет назад
Gashish
Артём 
31 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров