Контент-менеджер

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт18 заявок663 просмотра

Требуется контент-менеджер для наполнения информационных проектов. Работа полного цикла (заказ+публикация)

Оплата сдельная, в среднем получается 120р за 1 оформленную статью, средний объём статьи - 8000 символов. 

Необходимый объём работы: 150 статей в месяц.

На одну статью у опытного контент-менеджера уходит 30-40 минут. Т.е. если брать из расчета 22 рабочих дня в месяц, то занятость в день - 4-5 часов.

Соответственно, заработок: 18 000 рублей.

Если сможете публиковать и зарабатывать больше - предоставлю такую возможность.

Чтобы получить работу, вам будет необходимо пройти небольшое обучение, которое занимает неделю (1–3 дня обучение + до 5 дней на тестовые записи и исправление ошибок). Данное обучение позволит вам повысить ваш уровень, как контент-менеджера. Обучение бесплатное.

Предпочтение отдается кандидатом с опытом. Можете присылать заявки с примерами работ.

Так же в заявке указывайте текущую занятость (ведёте ли другие проекты, если да, то сколько/какой объём публикаций). Оценивайте трезво, справитесь вы с объёмом или нет, чтобы не тратить ни моё, ни ваше время. Желательно вообще на полный день, т.к. работы много.

Требования к контент-менеджеру:

- Опыт работы с контентными проектами;

- Грамотный русский язык;

- Базовые знания HTML (знание тэгов);

- Умение работать с CMS WordPress (!);

- Навыки работы с Word, Excel;

- Базовые знания в SEO (оптимизация, мета-теги, перелинковка);

- Поиск подходящих качественных фотографий;

- Обучаемость, желание развиваться и зарабатывать;

- Ответственность и усидчивость. 

Задачи:

1. Заказ текстов на бирже (etxt) и проверка

2. Форматирование текстов, читабельное оформление.

3. Работа с медиа-файлами: поиск и подготовка картинок/видео. 

4. Оптимизация и публикация статьи.

HTMLWordPress
8 лет назад
FIJY_NN
Фин 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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