Здравствуйте, необходимо наполнить сайт новостями. Тематика сайта: SEO. Большой объем. 10 новостей 50 рублей. Картинка, файл + текст 300 символов. Трафик около 500 уников, можете файлы заливать на файлообменники. https://topskript.net/stati-dlya-vebmasterov/3793-trebuyutsya-zhurnalisty-na-sayt.html
Контент-менеджер
Требуется контент-менеджер для наполнения информационных проектов. Работа полного цикла (заказ+публикация)
Оплата сдельная, в среднем получается 120р за 1 оформленную статью, средний объём статьи - 8000 символов.
Необходимый объём работы: 150 статей в месяц.
На одну статью у опытного контент-менеджера уходит 30-40 минут. Т.е. если брать из расчета 22 рабочих дня в месяц, то занятость в день - 4-5 часов.
Соответственно, заработок: 18 000 рублей.
Если сможете публиковать и зарабатывать больше - предоставлю такую возможность.
Чтобы получить работу, вам будет необходимо пройти небольшое обучение, которое занимает неделю (1–3 дня обучение + до 5 дней на тестовые записи и исправление ошибок). Данное обучение позволит вам повысить ваш уровень, как контент-менеджера. Обучение бесплатное.
Предпочтение отдается кандидатом с опытом. Можете присылать заявки с примерами работ.
Так же в заявке указывайте текущую занятость (ведёте ли другие проекты, если да, то сколько/какой объём публикаций). Оценивайте трезво, справитесь вы с объёмом или нет, чтобы не тратить ни моё, ни ваше время. Желательно вообще на полный день, т.к. работы много.
Требования к контент-менеджеру:
- Опыт работы с контентными проектами;
- Грамотный русский язык;
- Базовые знания HTML (знание тэгов);
- Умение работать с CMS WordPress (!);
- Навыки работы с Word, Excel;
- Базовые знания в SEO (оптимизация, мета-теги, перелинковка);
- Поиск подходящих качественных фотографий;
- Обучаемость, желание развиваться и зарабатывать;
- Ответственность и усидчивость.
Задачи:
1. Заказ текстов на бирже (etxt) и проверка
2. Форматирование текстов, читабельное оформление.
3. Работа с медиа-файлами: поиск и подготовка картинок/видео.
4. Оптимизация и публикация статьи.
Заявки фрилансеров
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