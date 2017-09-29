Наполнить доску объявлений новыми объявлениями

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок385 просмотров

Необходимо наполнить доску объявлений новыми объявлениями из других источников.

Проект находится в Новой Зеландии, необходимо знать английский язык.

Количество объявлений - 2000 штук

Срок исполнения 4-6 недель.

Подробности во вложении.

8 лет назад
novostiv
Сергей 
69 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров