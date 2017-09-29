Здравствуйте, необходимо наполнить сайт новостями. Тематика сайта: SEO. Большой объем. 10 новостей 50 рублей. Картинка, файл + текст 300 символов. Трафик около 500 уников, можете файлы заливать на файлообменники. https://topskript.net/stati-dlya-vebmasterov/3793-trebuyutsya-zhurnalisty-na-sayt.html
Наполнить доску объявлений новыми объявлениями
Необходимо наполнить доску объявлений новыми объявлениями из других источников.
Проект находится в Новой Зеландии, необходимо знать английский язык.
Количество объявлений - 2000 штук
Срок исполнения 4-6 недель.
Подробности во вложении.
Заявки фрилансеров
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