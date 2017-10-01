Заполнение базы данных

Задача: заполнить базу ответов на вопросы посетителей сайта отбирая ответы из имеющейся информации на сайте, текстовых документов. Необходима проверка имеющихся ответов на вопросы, подбор наиболее соответствующих ответов на вопросы, подбор вероятных вопросов и ответов на них.Требования к исполнителю:грамотная речь, умение кратко формулировать суть, быстрый поиск информации, в том числе в поисковых системах (google, yandex), умение формулировать красивые информационно богатые фразы, умение описать действие несколькими способами,умение пользовать excel, приветствуется филологическое образование и умение логически мыслить.