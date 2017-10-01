Сведения о размещении спортсменов, прибывших на соревнование в гостинице. Должны быть отражены списки спортсменов с указанием ФИО, вида спорта, классификации, информация о размещении спортсменов в гостинице с указанием ФИО спортсмена, где он размещен, тип номера (1-, 2-, 3-местный), числа 1-, 2-, 3-местных номеров, числа свободных мест в 1-, 2-, 3-местных номерах, общее число размещенных в гостинице спортсменов.