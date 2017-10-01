Здравствуйте, необходимо наполнить сайт новостями. Тематика сайта: SEO. Большой объем. 10 новостей 50 рублей. Картинка, файл + текст 300 символов. Трафик около 500 уников, можете файлы заливать на файлообменники. https://topskript.net/stati-dlya-vebmasterov/3793-trebuyutsya-zhurnalisty-na-sayt.html
Добавить 10 вопросов по тематике сайта
Добрый день!
Один раз в неделю сайте https://rufarm.org/ от разных пользователей размещать вопросо по тематике сайта. Примеры уже есть.
Вопросы могут быть в сфере крупного сельского хозяйства, эко фермы, дачники. Реальные фото и проблемы приветствуются.
Заявки фрилансеров
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