Добавить 10 вопросов по тематике сайта

Добрый день!

Один раз в неделю сайте https://rufarm.org/ от разных пользователей размещать вопросо по тематике сайта. Примеры уже есть.

Вопросы могут быть в сфере крупного сельского хозяйства, эко фермы, дачники. Реальные фото и проблемы приветствуются.