Разместить объявления

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт30 заявок237 просмотров

Разместить объявления различного характера на популярных ресурсах. Работа ведется через сервис безопасных сделок. Нужно выложить 100 объявлений, за 1 объявление - 50 рублей. Подробную информацию отправлю на почту. 

8 лет назад
shevchenkoandr
Андрей 
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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