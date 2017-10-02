Перенос товаров на Woocommerce

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Закрыт34 заявки384 просмотра

Нужно перенести 1000 товаров с одного сайта на другой. При переносе копировать название, 1-2 картинки, описание, цену и ссылку на товар.

WooCommerce
8 лет назад
andrey784
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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