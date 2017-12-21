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Проставить в эксел мин цены на 290 товарных позиций
Заказ срочный, чтобы завтра было готово к 13 часам.
1. Вбиваете модель товара в поиск на Яндекс Маркет
Находите предложение этого товара по самой минимальной цене и вписываете в таблицу
- Если будет карточка товара, это хорошо, нажимаете на цены, сортируете "по цене" и видите самую низкую цену.
- если нет карточки товара, находите ряд точных совпадений по модели, и среди них определяете кто самый дешевый - вписываете цену.
Кол-во 290 шт.
Выбранный исполнитель
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