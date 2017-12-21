Проставить в эксел мин цены на 290 товарных позиций

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен2 заявки153 просмотра

Заказ срочный, чтобы завтра было готово к 13 часам.

1. Вбиваете модель товара в поиск на  Яндекс Маркет

Находите предложение этого товара по самой минимальной цене и вписываете в таблицу

 - Если будет карточка товара, это хорошо, нажимаете на цены, сортируете "по цене" и видите самую низкую цену.

 - если нет карточки товара, находите ряд точных совпадений по модели, и среди них определяете кто самый дешевый - вписываете цену.

Кол-во 290 шт.

8 лет назад
rodion_lebedev
Родион 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ya_Vasilissa
34 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$8
1 день
Все было сделано хорошо.
Четкая постановка задачи и оплата по факту! Было приятно сотрудничать, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ya_Vasilissa
34 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется контент-менеджер на вирусный проект

    Здравствуйте! Ищу на вирусный проект (женская тематика: красота, здоровье, мода и стиль, кулинария и т.п.) ответственного и трудолюбивого контент-менеджера (девушку!) на постоянную работу. Требования к соискателю: - высокая ответственность ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поиск трендового товара

    Поиск, определение и обоснование продуктовой ниши. Рынки сбыта Европа, Азия, Америка. Розничная цена товара не более $100 за штуку. Всё заявки будут рассмотрены.

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно размещать рекламный текст на досках объявлений по России

    Нужно размещать рекламный текст с контактами фирмы на досках объявлений по России. Оплачивается только размещенная реклама с контактами фирмы, на разных досках объявлений (не более 2-4 объявлений на одной доске/соц.сети). Сохранять ссылки на объявление в ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разместить объявления

    $90

    Разместить объявления различного характера на популярных ресурсах. Работа ведется через сервис безопасных сделок. Нужно выложить 100 объявлений, за 1 объявление - 50 рублей. Подробную информацию отправлю на почту.

    Наполнение сайтов30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Добавление картинок на сайт

    добавить картинки на сайт по разделам + описание - скопировать я скину ссылку от куда. Цена за картинку ? максимальное добавление в день. Картинки есть уже "фото".

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Гостиница

    Сведения о размещении спортсменов, прибывших на соревнование в гостинице. Должны быть отражены списки спортсменов с указанием ФИО, вида спорта, классификации, информация о размещении спортсменов в гостинице с указанием ФИО спортсмена, где он размещен, тип номера ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Добавить 10 вопросов по тематике сайта

    Добрый день! Один раз в неделю  сайте https://rufarm.org/ от разных пользователей размещать вопросо по тематике сайта. Примеры уже есть. Вопросы могут быть в сфере крупного сельского хозяйства, эко фермы, дачники. ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Заполнение базы данных

    Задача: заполнить базу ответов на вопросы посетителей сайта отбирая ответы из имеющейся информации на сайте, текстовых документов. Необходима проверка имеющихся ответов на вопросы, подбор наиболее соответствующих ответов на вопросы, подбор вероятных вопросов и ответов на них.Требования ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад