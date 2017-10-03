Разместить посты на сайтах "Совместных покупок"

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка215 просмотров

Добрый день!

Необходимо разместить предложение поставщика на сайтах (форумах) «совместных покупок». Текст + картинка (там где можно вставить картинку). Размещать — только в тех разделах, где подобные объявления разрешены  администрацией, на «живых» сайтах.  Разместить на 200 самых популярных ресурсах. География - вся Россия. Желательно, что бы у вас была уже база сайтов и опыт с СП.  Бюджет за 200 постов. В дальнейшем возможно долгосрочное сотрудничество.

8 лет назад
Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров