Разместить посты на сайтах "Совместных покупок"

Добрый день!

Необходимо разместить предложение поставщика на сайтах (форумах) «совместных покупок». Текст + картинка (там где можно вставить картинку). Размещать — только в тех разделах, где подобные объявления разрешены администрацией, на «живых» сайтах. Разместить на 200 самых популярных ресурсах. География - вся Россия. Желательно, что бы у вас была уже база сайтов и опыт с СП. Бюджет за 200 постов. В дальнейшем возможно долгосрочное сотрудничество.