Ищем контент-менеджера для наполнения информационного портала. Большой объем работы Задачи: - Перенос информации об организациях с предоставляемых ресурсах, а также самостоятельный поиск недостающей информации - Создание карточек новых организаций, дополнение существующих ...
Разместить посты на сайтах "Совместных покупок"
Добрый день!
Необходимо разместить предложение поставщика на сайтах (форумах) «совместных покупок». Текст + картинка (там где можно вставить картинку). Размещать — только в тех разделах, где подобные объявления разрешены администрацией, на «живых» сайтах. Разместить на 200 самых популярных ресурсах. География - вся Россия. Желательно, что бы у вас была уже база сайтов и опыт с СП. Бюджет за 200 постов. В дальнейшем возможно долгосрочное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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