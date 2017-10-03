Контент-менеджер. Наполнить инфопортал

Ищем контент-менеджера для наполнения информационного портала. Большой объем работы

Задачи:

- Перенос информации об организациях с предоставляемых ресурсах, а также самостоятельный поиск недостающей информации

- Создание карточек новых организаций, дополнение существующих

- Работа с самописной админкой, все инструкции предоставляются

Условия:

- оплата сдельная, в зависимости от скорости вашей работы.

- оплата за карточку от 200 до 2 200 в Зависимости от сложности

- возможность работать full-time и на постоянной основе

В отзыве просьба указать:

- стоимость работы / час

- возраст

- сколько часов в день готовы работать по проекту

- отзывы

- портфолио