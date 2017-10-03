Контент-менеджер. Наполнить инфопортал

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Закрыт13 заявок255 просмотров

Ищем контент-менеджера для наполнения информационного портала. Большой объем работы  

Задачи:   

- Перенос информации об организациях с предоставляемых ресурсах, а также самостоятельный поиск недостающей информации  

- Создание карточек новых организаций, дополнение существующих  

- Работа с самописной админкой, все инструкции предоставляются  

Условия:   

- оплата сдельная, в зависимости от скорости вашей работы. 

- оплата за карточку от 200 до 2 200 в Зависимости от сложности 

- возможность работать full-time и на постоянной основе 

В отзыве просьба указать:  

- стоимость работы / час  

- возраст  

- сколько часов в день готовы работать по проекту  

- отзывы  

- портфолио

8 лет назад
eldetecto
Роман 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров