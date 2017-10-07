Нужно добавить 300 товаров в наш магазин (скопировать с донора 1 в 1)

Нужно скопировать некоторые позиции товаров с сайта aldo-shop.ru 1 в 1.

С такими же характеристиками, картинками и " keywords" , " description" , " title" и т. д. Так же необходимо скопировать характеристики товаров и каждому товару указать производителя.

Позиции товаров (все есть на aldo-shop.ru)

НОУТБУКИ, ПЛАНШЕТЫ:

Ноутбуки - 30 товаров, минимум 4 разных производителя. Цена от 27000 руб.

Планшеты - 20 товаров, минимум 3 разных производителя. Цена от 15000 руб.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА:

Системные блоки - 32 товара (все с aldo-shop.ru)

Моноблоки - 6 товаров (все с aldo-shop.ru)

Мониторы - 10 товаров, от 10000 руб.

Блоки питания - 8 шт, от 4500 руб.

Видеокарты - 30 шт, от 19000 руб.

Жесткие диски - 5 шт, от 6000 руб.

Корпуса - 7 шт, от 4000 руб.

Материнские платы - 24 шт от 5000 руб. Производитель процессора AMD и Intel. Минимум 5 разных производителей.

Оперативная память - 15 шт от 4000р. Минимум 4 производителя.

Процессоры AMD - все процессоры AMD Ryzen, 9 шт.

Процессоры Intel - все процессоры i7 и i5 (17 шт)

Жесткие диски SSD - 7 шт, от 6000 руб. Минимум 4 производителя.

ТЕЛЕФОНЫ, СМАРТФОНЫ:

Смартфоны: 8 шт смартофонов фирмы Apple + 10 смартфонов от 20 т.р минимум 2 фирмы.

Сотовые телефоны: 12 шт, минимум 3 производителя.

ВИДЕО/АУДИО:

Телевизоры - 20 шт, от 30000 руб. Минимум 2 производителя.

Приставки для цифрового ТВ, ТВ-ресиверы - 5 шт.

ФОТО/ВИДЕОКАМЕРЫ:

Зеркальные фотокамеры - 5 шт от 30000 руб.

Экшн камеры - 10 шт от 5000 руб. Минимум 3 производителя.