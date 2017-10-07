Добрый день! Необходимо разместить предложение поставщика на сайтах (форумах) «совместных покупок». Текст + картинка (там где можно вставить картинку). Размещать — только в тех разделах, где подобные объявления разрешены администрацией, на «живых» сайтах. Разместить ...
Нужно добавить 300 товаров в наш магазин (скопировать с донора 1 в 1)
Нужно скопировать некоторые позиции товаров с сайта aldo-shop.ru 1 в 1.
С такими же характеристиками, картинками и " keywords" , " description" , " title" и т. д. Так же необходимо скопировать характеристики товаров и каждому товару указать производителя.
Позиции товаров (все есть на aldo-shop.ru)
НОУТБУКИ, ПЛАНШЕТЫ:
Ноутбуки - 30 товаров, минимум 4 разных производителя. Цена от 27000 руб.
Планшеты - 20 товаров, минимум 3 разных производителя. Цена от 15000 руб.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА:
Системные блоки - 32 товара (все с aldo-shop.ru)
Моноблоки - 6 товаров (все с aldo-shop.ru)
Мониторы - 10 товаров, от 10000 руб.
Блоки питания - 8 шт, от 4500 руб.
Видеокарты - 30 шт, от 19000 руб.
Жесткие диски - 5 шт, от 6000 руб.
Корпуса - 7 шт, от 4000 руб.
Материнские платы - 24 шт от 5000 руб. Производитель процессора AMD и Intel. Минимум 5 разных производителей.
Оперативная память - 15 шт от 4000р. Минимум 4 производителя.
Процессоры AMD - все процессоры AMD Ryzen, 9 шт.
Процессоры Intel - все процессоры i7 и i5 (17 шт)
Жесткие диски SSD - 7 шт, от 6000 руб. Минимум 4 производителя.
ТЕЛЕФОНЫ, СМАРТФОНЫ:
Смартфоны: 8 шт смартофонов фирмы Apple + 10 смартфонов от 20 т.р минимум 2 фирмы.
Сотовые телефоны: 12 шт, минимум 3 производителя.
ВИДЕО/АУДИО:
Телевизоры - 20 шт, от 30000 руб. Минимум 2 производителя.
Приставки для цифрового ТВ, ТВ-ресиверы - 5 шт.
ФОТО/ВИДЕОКАМЕРЫ:
Зеркальные фотокамеры - 5 шт от 30000 руб.
Экшн камеры - 10 шт от 5000 руб. Минимум 3 производителя.
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