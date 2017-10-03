Разные CMS: контенщик на интернет магазины и сайты услуг

ИЩУ контент-менеджера (-ов).

Одного универсального или нескольких для каждого вида наполнения:

- наполнения товарами каталогов и интернет магазинов

на разных CMS (OpenCnart, ShopCMS, Jooma, WP и др.) вручную.

Оценка и оплата по кол-ву товаров (см. ниже) или задачам или почасовая.

- наполнения товарами каталогов и интернет магазинов

на разных CMS (OpenCnart, ShopCMS, Jooma, WP и др.) полуавтоматически

при помощи встроенных модулей импорта-экспорта, работа напрямую с SQL базой,

в т.ч. обработка баз парсинга, и др. способами.

Оценка и оплата по задачам или почасовая.

- наполнение сайтов услуг (фото, тексты и т.д.), в основном на Joomla и WP.

Оценка и оплата по задачам или почасовая.

Желательные расценки при наполнении каталогов и интернет-магазины вручную:

- актуализация наличия (вкл. /выкл.) и цены для списка товаров - 5 р.

- добавление простого товара - 5-7 р.

- добавление товара средней сложности и (с опциями, инструкциями и т.д.) - 10-14 р.

- добавление сложного товара - по договорённости.

ПРОШУ указать Ваши расценки!

Обязательные требования:

- ответственность, работа на качественный результат,

- не пропадать,

- готовность обсудить план работ при сложном наполнении, например при сборке файла для импорта их спарсенной базы.

- кандидатуры без отзывов не рассматриваю.

ПРИЛАГАЮ список того, что нужно будет сделать в первую очередь для общего представления.