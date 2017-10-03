Разные CMS: контенщик на интернет магазины и сайты услуг

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок249 просмотров

ИЩУ контент-менеджера (-ов).

Одного универсального или нескольких для каждого вида наполнения:

 

  - наполнения товарами каталогов и интернет магазинов

на разных CMS (OpenCnart, ShopCMS, Jooma, WP и др.) вручную.

Оценка и оплата по кол-ву товаров (см. ниже) или задачам или почасовая.

  - наполнения товарами каталогов и интернет магазинов

на разных CMS (OpenCnart, ShopCMS, Jooma, WP и др.) полуавтоматически

при помощи встроенных модулей импорта-экспорта, работа напрямую с SQL базой,

в т.ч. обработка баз парсинга, и др. способами.

Оценка и оплата по задачам или почасовая.

  - наполнение сайтов услуг (фото, тексты и т.д.), в основном на Joomla и WP.

Оценка и оплата по задачам или почасовая.

Желательные расценки при наполнении каталогов и интернет-магазины вручную:

 - актуализация наличия (вкл. /выкл.) и цены для списка товаров  - 5 р.

 - добавление простого товара - 5-7 р.

 - добавление  товара средней сложности и  (с опциями, инструкциями и т.д.) - 10-14 р.

 - добавление  сложного товара - по договорённости.

ПРОШУ указать Ваши расценки!

Обязательные требования: 

  - ответственность, работа на качественный результат,

  - не пропадать,

  - готовность обсудить план работ при сложном наполнении, например при сборке файла для импорта их спарсенной базы.

  - кандидатуры без отзывов не рассматриваю.

ПРИЛАГАЮ список того, что нужно будет сделать в первую очередь для общего представления.

JoomlaSQLWordPress
8 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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