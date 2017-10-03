Нужно скопировать некоторые позиции товаров с сайта aldo-shop.ru 1 в 1. С такими же характеристиками, картинками и " keywords" , " description" , " title" и т. д. Так же необходимо скопировать характеристики товаров ...
Разные CMS: контенщик на интернет магазины и сайты услуг
ИЩУ контент-менеджера (-ов).
Одного универсального или нескольких для каждого вида наполнения:
- наполнения товарами каталогов и интернет магазинов
на разных CMS (OpenCnart, ShopCMS, Jooma, WP и др.) вручную.
Оценка и оплата по кол-ву товаров (см. ниже) или задачам или почасовая.
- наполнения товарами каталогов и интернет магазинов
на разных CMS (OpenCnart, ShopCMS, Jooma, WP и др.) полуавтоматически
при помощи встроенных модулей импорта-экспорта, работа напрямую с SQL базой,
в т.ч. обработка баз парсинга, и др. способами.
Оценка и оплата по задачам или почасовая.
- наполнение сайтов услуг (фото, тексты и т.д.), в основном на Joomla и WP.
Оценка и оплата по задачам или почасовая.
Желательные расценки при наполнении каталогов и интернет-магазины вручную:
- актуализация наличия (вкл. /выкл.) и цены для списка товаров - 5 р.
- добавление простого товара - 5-7 р.
- добавление товара средней сложности и (с опциями, инструкциями и т.д.) - 10-14 р.
- добавление сложного товара - по договорённости.
ПРОШУ указать Ваши расценки!
Обязательные требования:
- ответственность, работа на качественный результат,
- не пропадать,
- готовность обсудить план работ при сложном наполнении, например при сборке файла для импорта их спарсенной базы.
- кандидатуры без отзывов не рассматриваю.
ПРИЛАГАЮ список того, что нужно будет сделать в первую очередь для общего представления.
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