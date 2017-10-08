Найти картинки товаров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок330 просмотров

Здравствуйте!

Есть картинки товаров с водяным знаком ( пересчитала их 3100 штук), нужно:

1. найти эту картинку или другую но представляющую этот товар, или стереть водяной знак, как кому удобно.

2. обрезать ее до размера 500Х563

3. переименовать в артикул товара

4. отметить в гугл таблице что картинка товара найдена - зеленым цветом

за 1 картинку 30 коп. 

пример готовых файлов в прикрепленных файлах

 нужно по возможности чем побыстрее, можно несколько фрилансеров

8 лет назад
Sabina_MG
Сабина 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

rabitst
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$5
4 дня
Порядочный исполнитель, рекомендую! Выполнил нужный объем работы в поставленные сроки. Были соблюдены все требования к заданию!
Ответственный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

rabitst
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад