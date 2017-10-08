Найти картинки товаров

Здравствуйте!

Есть картинки товаров с водяным знаком ( пересчитала их 3100 штук), нужно:

1. найти эту картинку или другую но представляющую этот товар, или стереть водяной знак, как кому удобно.

2. обрезать ее до размера 500Х563

3. переименовать в артикул товара

4. отметить в гугл таблице что картинка товара найдена - зеленым цветом

за 1 картинку 30 коп.

пример готовых файлов в прикрепленных файлах

нужно по возможности чем побыстрее, можно несколько фрилансеров