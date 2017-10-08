Нужно скопировать некоторые позиции товаров с сайта aldo-shop.ru 1 в 1. С такими же характеристиками, картинками и " keywords" , " description" , " title" и т. д. Так же необходимо скопировать характеристики товаров ...
Найти картинки товаров
Здравствуйте!
Есть картинки товаров с водяным знаком ( пересчитала их 3100 штук), нужно:
1. найти эту картинку или другую но представляющую этот товар, или стереть водяной знак, как кому удобно.
2. обрезать ее до размера 500Х563
3. переименовать в артикул товара
4. отметить в гугл таблице что картинка товара найдена - зеленым цветом
за 1 картинку 30 коп.
пример готовых файлов в прикрепленных файлах
нужно по возможности чем побыстрее, можно несколько фрилансеров
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется обновить широкую линейку товаров в интернет магазине по продаже электроники(компьютеры, планшеты, телефоны и т.д.). Описания товаров надо делать на английском языке, можно брать с иностранных магазинов. Оплата договорная.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно вытащить шрифт Muli на Кириллице Есть на сайте: http://33by.pro/fontanlviv.html С него нашел ссылку. https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300,200,100,400italic,700,900|Muli&subset=latin,vietnamese,latin-ext,cyrillic,cyrillic-ext,greek-ext,greek Предоставить в ttf, чтобы в виндовс он норм установился и в фотошопе проверить, чтобы работал, а то ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $35
Добрый день! Необходимо разместить предложение поставщика на сайтах (форумах) «совместных покупок». Текст + картинка (там где можно вставить картинку). Размещать — только в тех разделах, где подобные объявления разрешены администрацией, на «живых» сайтах. Разместить ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Ищем контент-менеджера для наполнения информационного портала. Большой объем работы Задачи: - Перенос информации об организациях с предоставляемых ресурсах, а также самостоятельный поиск недостающей информации - Создание карточек новых организаций, дополнение существующих ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт8 лет назад
http://newalev.tmweb.ru/recipes/ Добавить еще 15 рецептов + картинки для них От Вас стоимость + срокНаполнение сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад
PS На стандартные автоответы не отвечаю. Необходимо сделать и настроить для магазина детской одежды и обуви Email рассылки и настроить Web Push уведомлений. Просьба обязательно указывать стоимость и ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт8 лет назад
Заказ срочный, чтобы завтра было готово к 13 часам. 1. Вбиваете модель товара в поиск на Яндекс Маркет Находите предложение этого товара по самой минимальной цене и вписываете в таблицу ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Написать отзыв размером 10 слов. Сроки выполнения - сразу приступить к выполнению. Оплата за задание на карту или электронный кошелёк. Жду Ваших откликов!Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно перенести 1000 товаров с одного сайта на другой. При переносе копировать название, 1-2 картинки, описание, цену и ссылку на товар.Наполнение сайтов34 заявкиЗакрыт8 лет назад