Регистрация в порталах

Добрый день!

Имеется емайл, лого, описание компании, контакты, реквизиты.

Необходимо по согласованным критериям находить через поиск порталы и каталоги подходящей тематики, справочники и регистрировать профиль компании.

Предлагайте по оплате за каждый профиль портала. Все будет завязано на 1 корпоративный емайл. Оплата к примеру по факту регистрации в 20 сайтах. Всего необходимо максимально возможное количество порталов. 100, 200 и больше - как получится.

Подойдут как профили общие типа тиу.ру, близко, так и более узко специализированные.

Тематика - пищевое сырье, пищевая промышленность, молочная промышленность.