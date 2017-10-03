Есть 5 товарных категорий на сайте https://www.artskills.ru/gifts/brendyi/alessi https://www.artskills.ru/gifts/brendyi/eva_solo https://www.artskills.ru/gifts/brendyi/joseph_joseph https://www.artskills.ru/gifts/brendyi/monbento https://www.artskills.ru/gifts/brendyi/umbra В каждой из товарных категорий товары распиханы без подкатегорий, что осложняет выбор товара и навигацию. ...
Наполнения сайта контентом
Здравствуйте уважаемые фрилансеры, требуется ответственный исполнительный для наполнения сайта тематики 18+.
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