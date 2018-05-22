Выкладка товара на полки интернет-магазинов, и не только...
Обслуживание сайтов - контент-менеджмент во всех проявлениях:
- создание структуры сайта
- подбор/размещение контента - комплексно/выборочно
- подбор/обработка изображений и медиа
- перенос информации, в том числе с англоязычных сайтов
- создание/редактирование карточек товара
- расшифровка прайсов
- .csv import/export
- администрирование
- работа с площадками prom, avito и пр.
- работа с досками объявлений
- HTML
- оптимизация
- нестандартные задачи
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
ТОП-50— Наполнение сайтов
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
5 лет назад
Очень доволен работой: все делалось аккуратно, тщательно, быстро. Виктор надежный специалист, с которым приятно иметь дело.
Ответный отзыв
Всё взаимно! Удобное четкое ТЗ, оперативная связь, приятное общение, мгновенная оплата. В общем, рекомендую Никиту как очень хорошего заказчика.
$75
10 баллов
5 лет назад
Все отлично!
Ответный отзыв
Спасибо Михаилу за простой и интересный проект, быструю коммуникацию, и своевременную оплату. Рекомендую к сотрудничеству.
$500
10 баллов
5 лет назад
Все понравилось!
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект. Приятно иметь дело с коммуникабельным и ответственным заказчиком.
$100
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за качественную работу, все сделано качественно и очень хорошо. Все вопросы обсудили, все замечания учел. Очень хорошая работа!
Ответный отзыв
Ответное Спасибо за интересную работу. Заодно подтянул свои знания в математике и строительстве калькуляторов. Заказчик всегда на связи, вопросы решаются оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
$100
10 баллов
6 лет назад
Работа Виктора - на отлично! Ответственный, исполнительный, коммуникабельный. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо Виктории за теплую атмосферу, грамотный подход. Великолепный заказчик, и просто хороший человек!
Наполнение сайтов
18 отзывов
$6/час
от $18от 1 дня
#48
Рерайтинг
нет отзывов
$2/час
от $6от 1 дня
#297
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $6от 1 дня
#2293