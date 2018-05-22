bimm

Виктор Поляруш bimm

 
47 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Выкладка товара на полки интернет-магазинов, и не только...

Обслуживание сайтов - контент-менеджмент во всех проявлениях:

  • создание структуры сайта
  • подбор/размещение контента - комплексно/выборочно
  • подбор/обработка изображений и медиа
  • перенос информации, в том числе с англоязычных сайтов
  • создание/редактирование карточек товара
  • расшифровка прайсов
  • .csv import/export
  • администрирование
  • работа с площадками prom, avito и пр.
  • работа с досками объявлений
  • HTML
  • оптимизация
  • нестандартные задачи
HTML
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-50
Наполнение сайтов
Отзывы заказчиков
Rumpus
Никита 
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Поиск фотографий для интернет-магазина
Очень доволен работой: все делалось аккуратно, тщательно, быстро. Виктор надежный специалист, с которым приятно иметь дело.
Всё взаимно! Удобное четкое ТЗ, оперативная связь, приятное общение, мгновенная оплата. В общем, рекомендую Никиту как очень хорошего заказчика.
Ответный отзыв
benefitm
Михаил 
54 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
32 отзыва
$75
10 баллов
5 лет назад
Наполнить сайт на битрикс
Все отлично!
Спасибо Михаилу за простой и интересный проект, быструю коммуникацию, и своевременную оплату. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
guest_15185251372012
6 лет в сервисе
Был
год назад
$500
10 баллов
5 лет назад
Наполнение интернет-магазина товаром.
Все понравилось!
Спасибо за интересный проект. Приятно иметь дело с коммуникабельным и ответственным заказчиком.
Ответный отзыв
Webigor
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Наполнения сайта на Opencart
Спасибо за качественную работу, все сделано качественно и очень хорошо. Все вопросы обсудили, все замечания учел. Очень хорошая работа!
Ответное Спасибо за интересную работу. Заодно подтянул свои знания в математике и строительстве калькуляторов. Заказчик всегда на связи, вопросы решаются оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
vika_0909
Виктория 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Заполнение характеристик товара в таблицах Excel
Работа Виктора - на отлично! Ответственный, исполнительный, коммуникабельный. Рекомендую!
Спасибо Виктории за теплую атмосферу, грамотный подход. Великолепный заказчик, и просто хороший человек!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
18 отзывов
$6/час
от $18от 1 дня
#48
Рерайтинг
нет отзывов
$2/час
от $6от 1 дня
#297
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $6от 1 дня
#2293