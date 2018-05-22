Наполнения сайта на Opencart

$40
Наполнение сайтовЗавершен11 заявок308 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

https://docs.google.com/document/d/1dy7s-GzgbOpFKs1DD_68dTfb_FWlxjpdlxCcIqCEZo4/edit вот тут товар

Картинки предоставлю все просто

OpenCart
6 лет назад
Webigor
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
bimm
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$100
3 дня
Спасибо за качественную работу, все сделано качественно и очень хорошо. Все вопросы обсудили, все замечания учел. Очень хорошая работа!
Ответное Спасибо за интересную работу. Заодно подтянул свои знания в математике и строительстве калькуляторов. Заказчик всегда на связи, вопросы решаются оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.