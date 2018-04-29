Наполнение с опытом в области освещения и светового оборудования

Есть копия нашего сайта http://pansionat-kirovec.ru/ на вордпрессе, собственно вот она http://gd-uyut.ru/. Сайт уже залит на хостинг и готов к работе. Там нужно сменить контент под другую гостиницу. Контент (текста, фото и т.д.) брать отсюда - http://azur.ru/arxipka/db.php?owner=285 Сайт сделан на ...