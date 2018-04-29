Добрый день. - Необходимо разместить серию из 10 статей на сайт. - Статьи написаны и будут переданы в формате Word. - Для статьи необходимо подобрать завлекающий заголовок. - Подобрать и разместить фотографии в тексте. - Добавить теги к статьи. + премия ...
Наполнение с опытом в области освещения и светового оборудования
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист для периодических работ по заполнению базы световых продуктов.
Просьба оставить свои контакты.
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