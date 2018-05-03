Распространить объявления на доски по списку

Здравствуйте. Требуются услуги контент-менеджера по наполнению интернет-магазина товарами (100 штук) CMS OpenCart Указывайте цену за 1 товар в рублях и скайп для связи в режиме чата. P.S. пожалуйста, оставляйте заявку только если готовы работать. Оставить заявку и неделю не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Распространить объявления на несколько досок. Оплата 300 руб, срок 2 дня. ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1iWtJ-stw_zWMWO7wYoblD_PiJeM195xEgW2XQKphvhk/edit?usp=sharing
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