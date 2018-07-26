Наполнение интернет-магазина товарами

Наполнение сайтовЗавершен76 заявок1550 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Требуются услуги контент-менеджера по наполнению интернет-магазина товарами (100 штук)

CMS OpenCart

Указывайте цену за 1 товар в рублях и скайп для связи в режиме чата.

P.S. пожалуйста, оставляйте заявку только если готовы работать. Оставить заявку и неделю не выходить на связь - не айс)

6 лет назад
zagent
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
noganaabeeva
Ногана 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
2 отзыва
6 лет назад
$10
1 день
Ногана с задачей справилась на 100 баллов. Аккуратно, вдумчиво, качественно. Работаем дальше. Мои рекомендации!
Приятно с вами работать: - четко и ясно объясняете, что нужно сделать; - всегда на связи, если возникают вопросы; - оплата полная и без задержек. Рада сотрудничеству!