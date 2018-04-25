Нужен Контент-менеджер на сайт про смартфоны для оформления 40 статей

Коллеги, здравствуйте.

На новый проект в тематику смартфонов очень нужен хороший контент-менеджер с опытом наполнения сайтов по электронике или разбирающийся в теме .

Сайт на движке Wordpress.

Мы предоставляем вам текст (исходники в ворде), а ваша задача:

Добавить и аккуратно оформить текст (абзацы, списки, цитаты, выделить важные моменты) чтобы было приятно читать

Найти и добавить подходящие картинки (если нужно немного подкорректировать их), добавить в нужные места статьи

Подобрать и добавить видео по теме статьи

Оформить миниатюру поста с определенным размером и весом изображения

Составить и прописать: заголовок (н1), title и description (Чтобы научить вас правильно это делать выдадим инструкцию в текстовом и видео-варианте)

По оплате 60 руб\статья (2500 за весь объем). Оплата раз в неделю или по итогу.

Вы подходите, если:

У вас есть опыт работы с Wordpress

Умеете подбирать качественные и привлекательные картинки журнального качества (и главное по теме)

(и главное по теме) Имеете базовые знания html-тегов для оформления статьи

Имеете базовые навыки работы с Photoshop (обрезать, подогнать под нужное разрешение и т. д.)

Адекватно воспринимаете правки и замечания

Готовы работать в команде

Всегда доступны онлайн

Готовы укладываться в сроки

Внимательны, усидчивы, обучаемы и у вас есть желание сделать работу "на отлично"

Готовы выполнить тестовое здание

Для отзыва напишите пару слов о себе и своем опыте. Заранее спасибо!