Требуется исполнитель для наполнения корпоративного сайта, тематика - недвижимость бизнес-класса. Нужен грамотный, ответственный исполнитель с хорошим опытом и желательно в указанной тематике. Страницы (например): главная, новости, команда, контакты, стандарты застройщика, карточки обьектов/квартир и др. Т.к. недвижимость бизнес-класса, ...
Нужен Контент-менеджер на сайт про смартфоны для оформления 40 статей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коллеги, здравствуйте.
На новый проект в тематику смартфонов очень нужен хороший контент-менеджер с опытом наполнения сайтов по электронике или разбирающийся в теме.
Сайт на движке Wordpress.
Мы предоставляем вам текст (исходники в ворде), а ваша задача:
- Добавить и аккуратно оформить текст (абзацы, списки, цитаты, выделить важные моменты) чтобы было приятно читать
- Найти и добавить подходящие картинки (если нужно немного подкорректировать их), добавить в нужные места статьи
- Подобрать и добавить видео по теме статьи
- Оформить миниатюру поста с определенным размером и весом изображения
- Составить и прописать: заголовок (н1), title и description (Чтобы научить вас правильно это делать выдадим инструкцию в текстовом и видео-варианте)
Вы подходите, если:
- У вас есть опыт работы с Wordpress
- Умеете подбирать качественные и привлекательные картинки журнального качества (и главное по теме)
- Имеете базовые знания html-тегов для оформления статьи
- Имеете базовые навыки работы с Photoshop (обрезать, подогнать под нужное разрешение и т. д.)
- Адекватно воспринимаете правки и замечания
- Готовы работать в команде
- Всегда доступны онлайн
- Готовы укладываться в сроки
- Внимательны, усидчивы, обучаемы и у вас есть желание сделать работу "на отлично"
- Готовы выполнить тестовое здание
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