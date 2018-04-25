Нужен Контент-менеджер на сайт про смартфоны для оформления 40 статей

$45
Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок193 просмотра
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Коллеги, здравствуйте.

На новый проект в тематику смартфонов очень нужен хороший контент-менеджер с опытом наполнения сайтов по электронике или разбирающийся в теме.

Сайт на движке Wordpress. 

Мы предоставляем вам текст (исходники в ворде), а ваша задача:

  • Добавить и аккуратно оформить текст (абзацы, списки, цитаты, выделить важные моменты) чтобы было приятно читать
  • Найти и добавить подходящие картинки (если нужно немного подкорректировать их), добавить в нужные места статьи
  • Подобрать и добавить видео по теме статьи
  • Оформить миниатюру поста с определенным размером и весом изображения
  • Составить и прописать: заголовок (н1), title и description (Чтобы научить вас правильно это делать выдадим инструкцию в текстовом и видео-варианте)
По оплате 60 руб\статья (2500 за весь объем). Оплата раз в неделю или по итогу.

Вы подходите, если:

  • У вас есть опыт работы с Wordpress
  • Умеете подбирать качественные и привлекательные картинки журнального качества (и главное по теме)
  • Имеете базовые знания html-тегов для оформления статьи
  • Имеете базовые навыки работы с Photoshop (обрезать, подогнать под нужное разрешение и т. д.)
  • Адекватно воспринимаете правки и замечания
  • Готовы работать в команде
  • Всегда доступны онлайн
  • Готовы укладываться в сроки
  • Внимательны, усидчивы, обучаемы и у вас есть желание сделать работу "на отлично"
  • Готовы выполнить тестовое здание
Для отзыва напишите пару слов о себе и своем опыте. Заранее спасибо!
6 лет назад
werewolph
Владимир 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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