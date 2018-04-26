Написать тексты для корпоративного сайта, тематика: недвижимость

Требуется исполнитель для наполнения корпоративного сайта, тематика - недвижимость бизнес-класса.

Нужен грамотный, ответственный исполнитель с хорошим опытом и желательно в указанной тематике. Страницы (например): главная, новости, команда, контакты, стандарты застройщика, карточки обьектов/квартир и др. Т.к. недвижимость бизнес-класса, нужно в меру строго и с правильным уклоном мышления.

Укажите несколько примеров наполненных сайтов или своих работ. Спасибо.