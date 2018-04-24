Ручная отсылка писем

Есть большой объём ссылок на тематические сайты, надо зайти по каждой ссылке, найти контактный мейл или контактную форму и отправить шаблонное письмо с коммерческим предложением через Вэбпочту.

Прошу в отклике ОБЯЗАТЕЛЬНО указать цену за отправку одного письма.