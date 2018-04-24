Ручная отсылка писем

Наполнение сайтовЗакрыт27 заявок239 просмотров
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Есть большой объём ссылок на тематические сайты, надо зайти по каждой ссылке, найти контактный мейл или контактную форму и отправить шаблонное письмо с коммерческим предложением через Вэбпочту.  

Прошу в отклике ОБЯЗАТЕЛЬНО указать цену за отправку одного письма.

6 лет назад
sewko
52 годаЭстония
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад