Найти биржу презентаций

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Нужно найти 2-3 классных сервиса где есть презентации на разную тему преимущественно по маркетингу и рекламе
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