Залить/отредактировать 30 страниц на сайте (битрикс шаблон)

$95
Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки131 просмотр
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[table]ЗадачаНеобходимо залить 30 страниц, некоторые страницы отредактировать. Сайт:http://acsecurity.ru/ 

Залить логотип нашей компании на сайт. 

Так же где-то убрать ссылку, где-то добавить. Так же поменять на странице услуги расположение ссылок и залить на нее векторные рисунки систем безопасности(как показано на фото, вместо красных квадратов векторные значки систем) 

Заменить шаблонный каталог на небольшой каталог со старого сайта: http://old.acsecurity.ru/ 

Все изменения которые нужно внести в приложенном файле. 

Так же там находиться файл с тестами которые нужно залить на сайт.Обязательные требованияУмение работать в БИТРИКС, шаблон Аспро: Некст - интернет-магазин 

Выполнить работу нужно как можно быстрее. Начать можно прям сейчас)))) 

Предложения без ЦЕНЫ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!!! Стоимость "типо" 1р. сразу в ведро!!! 

В тз все четко и ясно показано, что нужно будет сделать, так же в этом описании задачи, так что пишите разу стоимость. [/table]

6 лет назад
acsecurity
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад