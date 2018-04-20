Нужен человек, который займется размещением объявлений на торговых площадках, таких как: Avito, Юла, Сландо и тп.
Залить/отредактировать 30 страниц на сайте (битрикс шаблон)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
[table]ЗадачаНеобходимо залить 30 страниц, некоторые страницы отредактировать. Сайт:http://acsecurity.ru/
Залить логотип нашей компании на сайт.
Так же где-то убрать ссылку, где-то добавить. Так же поменять на странице услуги расположение ссылок и залить на нее векторные рисунки систем безопасности(как показано на фото, вместо красных квадратов векторные значки систем)
Заменить шаблонный каталог на небольшой каталог со старого сайта: http://old.acsecurity.ru/
Все изменения которые нужно внести в приложенном файле.
Так же там находиться файл с тестами которые нужно залить на сайт.Обязательные требованияУмение работать в БИТРИКС, шаблон Аспро: Некст - интернет-магазин
Выполнить работу нужно как можно быстрее. Начать можно прям сейчас))))
Предложения без ЦЕНЫ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!!! Стоимость "типо" 1р. сразу в ведро!!!
В тз все четко и ясно показано, что нужно будет сделать, так же в этом описании задачи, так что пишите разу стоимость. [/table]
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