Залить/отредактировать 30 страниц на сайте (битрикс шаблон)

[table]ЗадачаНеобходимо залить 30 страниц, некоторые страницы отредактировать. Сайт:http://acsecurity.ru/

Залить логотип нашей компании на сайт.

Так же где-то убрать ссылку, где-то добавить. Так же поменять на странице услуги расположение ссылок и залить на нее векторные рисунки систем безопасности(как показано на фото, вместо красных квадратов векторные значки систем)

Заменить шаблонный каталог на небольшой каталог со старого сайта: http://old.acsecurity.ru/

Все изменения которые нужно внести в приложенном файле.

Так же там находиться файл с тестами которые нужно залить на сайт.Обязательные требованияУмение работать в БИТРИКС, шаблон Аспро: Некст - интернет-магазин

Выполнить работу нужно как можно быстрее. Начать можно прям сейчас))))

Предложения без ЦЕНЫ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!!! Стоимость "типо" 1р. сразу в ведро!!!

В тз все четко и ясно показано, что нужно будет сделать, так же в этом описании задачи, так что пишите разу стоимость. [/table]