Заполнить номенклатуру в 1С

Имеется сайт с товарами, характеристиками и т.д.

Необходимо в 1С завести товары как на сайте, а именно:

1. Создать номенклатуру

2. Создать группы номенклатуры (категории как на сайте)

3. Создать товары с характеристками

4. Заполнить все позиции порядка 2500 товаров

5. Добавить описание фотографии, цены и т.д.

Пример ссылка на товар:

https://lashesmarket.ru/shop/resnitsy/chyornye/resnitsy-chyornye-lovely-seriya-silicone---20-lini285/

Видим много хар-к у данного товара, для каждого списка хар-к может быть свое наличие остатков, а именно:

Ресницы чёрные Lovely серия "Silicone" - 20 линий - MIX - изгиб В, толщина 0,07, длина 7-12 - остаток 20

Ресницы чёрные Lovely серия "Silicone" - 20 линий - MIX - изгиб С, толщина 0,07, длина 7-12 - остаток 1

также в зависимости от некоторых характеристик может меняться цена.

С сайта могу предоставить выгрузку товаров в ексель.

Для начала работы нужно понимание, что Вы справитесь с этой задачей, поэтому прошу в любой 1С показать скрин, как будет выглядеть номенклатура и прайс лист с характеристиками. Если есть понимание бюджета тоже пишем!

С запросами в вайбер, ватсапп и телеграмм Дмитрий

Оплата поэтапно или через безопасную сделку. Спасибо