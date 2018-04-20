Заполнить номенклатуру в 1С

Добрый день. ТЗ во вложении. Нужно через мою почту зарегистрироваться на сайтах. За 1 регистрацию плачу 4-5 рублей, см ТЗ. Оставляйте скайп и скажите, когда можете приступить. Желательно закончить работу в течении дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт с товарами, характеристиками и т.д.
Необходимо в 1С завести товары как на сайте, а именно:
1. Создать номенклатуру
2. Создать группы номенклатуры (категории как на сайте)
3. Создать товары с характеристками
4. Заполнить все позиции порядка 2500 товаров
5. Добавить описание фотографии, цены и т.д.
Пример ссылка на товар:
https://lashesmarket.ru/shop/resnitsy/chyornye/resnitsy-chyornye-lovely-seriya-silicone---20-lini285/
Видим много хар-к у данного товара, для каждого списка хар-к может быть свое наличие остатков, а именно:
Ресницы чёрные Lovely серия "Silicone" - 20 линий - MIX - изгиб В, толщина 0,07, длина 7-12 - остаток 20
Ресницы чёрные Lovely серия "Silicone" - 20 линий - MIX - изгиб С, толщина 0,07, длина 7-12 - остаток 1
также в зависимости от некоторых характеристик может меняться цена.
С сайта могу предоставить выгрузку товаров в ексель.
Для начала работы нужно понимание, что Вы справитесь с этой задачей, поэтому прошу в любой 1С показать скрин, как будет выглядеть номенклатура и прайс лист с характеристиками. Если есть понимание бюджета тоже пишем!
С запросами в вайбер, ватсапп и телеграмм Дмитрий
Оплата поэтапно или через безопасную сделку. Спасибо
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