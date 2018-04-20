Раскидать товары по категориям

Требуется создать категории товаров и распределить по ним все товары на сайте.

Товаров на сайте 6287 шт. Магазин на WooCommerce, работа с помощью плагина Advanced Bulk Edit. Он позволяет массово изменять любые параметры товара.

У каждого товара есть подобная метка "Аксессуары/Бижутерия/Кольца". Ваша задача создать категорию "Аксессуары", далее подкатегорию в ней "Бижутерия" и еще раз подкатегорию "Кольца". Далее с помощью плагина отсортировать по метке "Аксессуары/Бижутерия/Кольца" все товары и перенести их в категорию "Кольца". С помощью этого же плагина массово снять метку "Аксессуары/Бижутерия/Кольца", чтобы в дальнейшем к ней не возвращаться.

Кто готов выполнить, пишите свои предложения по цене!