Отзывы на площадках

Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок214 просмотров
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Нужно разместить подожительные отзывы о предприятии на площадках flamp, google, yandex. Отзывы могут дублироваться на разных площадках. Главное чтоб были уникальны на одной площадке.

6 лет назад
semenovav
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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