Рассматриваем человека,который разбирается в велосипедах.

Найти в интернете бу велосипед в среднем и удовлетворительном состоянии (можно под восстановление в

пределах 5-12 т.р. (цена такого же нового 18 т.р. и более). Нужны велосипеды GT, Cube, Stark, Trek и т.д. Алюминиевая рама, колеса 26.

Обращать внимание наобъявления, где велосипеды «не в идеале» и без предпродажной подготовки.