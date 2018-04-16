Постинг товаров на Битрикс

Требуется вручную, при помощи Google поиска собрать ссылки на сайты по определённой тематике и сохранить в таблице Эксель. Оплата за каждую ссылку, количество ссылок не ограничено, главное, чтобы они были неповторяющиеся(перед внесением список надо будет ...