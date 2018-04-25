Размещение ссылки нашего сервиса на разных ресурсах (Крауд)

Задача: Размещение ссылки нашего сервиса и информации о нас от третьих лиц на различных ресурсах в виде отзыва или комментария.

ВНИМАНИЕ!

Все инструменты – список сайтов, акки, таблицу для отчетности предоставим. От вас необходимо написание небольших позитивных комментариев на сайте, где ведется какое-либо обсуждение по нужно нам теме. Регистрация – написание коммента с ссылкой – внесение информации в таблицу.