Необходимо оформить и опубликовать статьи на сайте. В данный момент статьи в формате Word. Перенести в Wordpress и отформатировать в соответствии с документом (заголовки, списки, таблицы (если имеются) и изображения). За одну оформленную статью 30 руб. + ...
Размещение ссылки нашего сервиса на разных ресурсах (Крауд)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: Размещение ссылки нашего сервиса и информации о нас от третьих лиц на различных ресурсах в виде отзыва или комментария.
ВНИМАНИЕ!
Все инструменты – список сайтов, акки, таблицу для отчетности предоставим. От вас необходимо написание небольших позитивных комментариев на сайте, где ведется какое-либо обсуждение по нужно нам теме. Регистрация – написание коммента с ссылкой – внесение информации в таблицу.
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