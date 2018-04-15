Создать страницы по аналогии

Есть страница сервиса по марке BMW: http://transmissionpro.ru/service/remont-akpp-bmw/

Есть html код ее контента, вставляющийся в админке, который начинается вот отсюда http://prntscr.com/j5h2pt.

Так вот мне нужно сделать такие же страницы под все остальные марки.

Для этого нужно будет под страницу:

- сделать маленькие одинаковые по размеру картинки всех моделей марки

- найти (могу показать где) все модели акпп этой марки

- картинку автомобиля этой марки на подъемнике и сделать такого же размера как та bmw

- найти на других сайтах по ремонту акпп в комментариях, отзывах, статьях, разделах аналогичных примеры работ инфу для блока http://prntscr.com/j5h6df

И встроить эти данные туда. Заменив везде марку на марку, про которую страница.

В результате я получаю html файлы с каждой маркой.