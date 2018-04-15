Создать страницы по аналогии

Цель задания: приведения историй на сайте в читабельный вид, поиск картинок, уточнение подраздела и т. д. Админка сайта простейшая, задание не требует специальной подготовки. Публикация истории без картинки занимает менее 1 мин., с картинкой 1.5-2 ...
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Есть страница сервиса по марке BMW: http://transmissionpro.ru/service/remont-akpp-bmw/
Есть html код ее контента, вставляющийся в админке, который начинается вот отсюда http://prntscr.com/j5h2pt.
Так вот мне нужно сделать такие же страницы под все остальные марки.
Для этого нужно будет под страницу:
- сделать маленькие одинаковые по размеру картинки всех моделей марки
- найти (могу показать где) все модели акпп этой марки
- картинку автомобиля этой марки на подъемнике и сделать такого же размера как та bmw
- найти на других сайтах по ремонту акпп в комментариях, отзывах, статьях, разделах аналогичных примеры работ инфу для блока http://prntscr.com/j5h6df
И встроить эти данные туда. Заменив везде марку на марку, про которую страница.
В результате я получаю html файлы с каждой маркой.
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