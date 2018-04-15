Найти в Гугл и внести данные об организаторах туров в Excel

Наполнение сайтовЗакрыт22 заявки774 просмотра
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ДАНО

Название организатора тура / Город / Страна

Например:

The Salty Pelican

Portugal

Cascais

НУЖНО НАЙТИ В ГУГЛ

Ссылку на сайт / Ссылку на Фб страницу / Мыло / Телефон / Ссылку на TripAdvisor

Например

http://www.saltypelican-cascais.com/

https://www.facebook.com/saltypelican

[email protected]

+351 932 560 960

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g189156-d9744102-Reviews-The_Salty_Pelican_Beach_Retreat

КОЛИЧЕСТВО

Таких организаторов чуть более 1000

СРОКИ

10 дней

ОПЛАТА

На поиск данных для одного уходит как правило 2 минуты

Оплата за 1 организатора - 10 руб.

Итого 10.000 за 1000 

ЯНДЕКС ДЕНЬГИ. Я могу сделать предоплату и далее оплачивать каждые 100 внесенных строк

ВАЖНО

так как все на английском, вам нужно хотя бы немного понимать этот язык, чтобы найти где у них на сайте контакты и тд. 

6 лет назад
satchitananda
Станислав 
41 годСША
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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