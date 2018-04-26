Наполнить сайт на WP

Наполнение сайтовЗавершен23 заявки315 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перенести информацию со старого сайта на новый.

Есть некоторые разделы которым информацию нужно найти в интернете (изображения).

Сайт на базе WordPress.

6 лет назад
zaycevdesign
Станислав 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
aksanka30
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Алеся успешно справилась с не совсем стандартной задачей, с прошлыми исполнителями были проблемы. Обязательно продолжим сотрудничество.
Станислав помогал справляться со всеми трудностями, которые возникали, доходчиво объяснял задачи работы. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Наполнение товарами интернет магазин

    Требуется наполнить карточки товаров на сайте информацией , а именно :  картинки, состав товара , способ его применение - тематика спортивное питание . Если готовы писать правильное и уникальное описание товара это приветствуется. Всю информацию о ...

    Наполнение сайтов38 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина товарами

    Здравствуйте. Требуются услуги контент-менеджера по наполнению интернет-магазина товарами (100 штук) CMS OpenCart Указывайте цену за 1 товар в рублях и скайп для связи в режиме чата. P.S. пожалуйста, оставляйте заявку только если готовы работать. Оставить заявку и неделю не ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Откорректировать описания к товарам

    https://delos.promediann.ru/katalog-tovarov/ip-sip-telefony-yealink/yealink-sip-t19p-e2 На примере этого товара - справа от фото должен быть анонс, вместо простыни из текста. Смысл в том, что бы перенести простыню в "описание", а небольшой текст из "описания" в анонс. Так же и текст весь отформатировать, сбросить все ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать эксель с описанием продукции

    Добрый день!  Необходимо заполнить следующий файл:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MDXoQQVPe_cgcLd9Xax9x31g-_C2Z3TawRtdTgop1AM/edit?usp=sharing  В каждом заголовке есть примечание откуда брать информацию. Для заполнения вам понадобится каталог  - http://queenmarine.ru/catalog.pdf и папка с фотографиями - https://drive.google.com/drive/folders/0B8eXTCygJtLSWlZBanZ4UmNIZEU?usp=sharing  Итак, необходимо из PDF каталога заполнить таблицу. Важные нюансы:  1. В названии НЕ указываем "С ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Поиск и отправка писем EDM артистам

    Добрый день! Мы EDM группа Skimates. Наши страничка тут: https://soundcloud.com/skimates. На данный момент мы хотим выйти на западных исполнителей песен для совместного запуска треков.  На первом этапе мы хотим написать всем артистам с лейбла Ultra Music. Дальше - ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Заполнить 3000 товаров в 1С УТ 8.3 для интернет-магазина

    Здравствуйте! Наша компания планирует запустить интернет-магазин.  Компания занимается оптовой продажей сырья, инвентаря для хлебопекарной, кондитерской промышленности и продуктов питания для сектора HoReCa по России. Нам необходимо в 1с УТ заполнить номенклатуру. В частности добавить описание и фото к товару, ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Просмотреть видео 6 дней по 10 часов, на предмет пропажи вещей.

    Нужно осмотреть, 6 дней с начала рабочего ~ 7 00 утра и до конца ~20 00 дня, указать время когда сотрудники открывали и закрывали ящик тумбочки. Смотреть нужно внимательно, и все!!! Ящик закрывают за собой до ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад