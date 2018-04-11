Просмотреть видео 6 дней по 10 часов, на предмет пропажи вещей.

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок271 просмотр
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   Нужно осмотреть, 6 дней с начала рабочего ~ 7 00 утра и до конца ~20 00 дня, указать время когда сотрудники открывали и закрывали ящик тумбочки.

Смотреть нужно внимательно, и все!!! Ящик закрывают за собой до конца обычно. Ускорять более чем в два раза опасно.

Обработчиками пользуйтесь на свой страх и риск, буду проверять.

Пример https://cloud.mail.ru/public/Fc1T/CLajQAaQa

Пожалуйста сразу пишите за какую сумму и в какой срок вы готовы выполнить эту работу.

6 лет назад
Max_99
Максим 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
liza__lay
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$10
10 дней
Оч редко выходиь на связь.
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