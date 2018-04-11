Наполнение сайта товарами

Добрый день!

Требуются специалисты для качественного и оперативного наполнения сайта на opencart Version 2.3.0.2,

а именно:

Вариант №1

- добавление товаров через export/import,

- ручное добавление товаров

- качественное заполнение карточек товаров

- создание комплектов в карточке товаров

написание уникальных текстов

добавление качественных фото

В помощь, дается сайт донор(сайт производителя), с которого можно черпать информацию.

Если у вас есть опыт в тематике сантехники это будет огромным "+".

Требуются люди, которые смогут сделать все качественно и оперативно, без затягивания сроков и переделывания работы, с дальнейшей возможностью работы на постоянной основе (удаленно).

Вариант №2

Качественный парсинг с сайта донора (автоматизированный)

Стоимость работы оговариается!

Готовы выслушать ваши предложения!