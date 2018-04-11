Наполнение сайта товарами

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок274 просмотра
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Добрый день!

Требуются специалисты для качественного и оперативного наполнения сайта на opencart Version 2.3.0.2,

а именно:

Вариант №1

- добавление товаров через export/import, 

- ручное добавление товаров

- качественное заполнение карточек товаров

- создание комплектов в карточке товаров

написание уникальных текстов

добавление качественных фото 

В помощь, дается сайт донор(сайт производителя), с которого можно черпать информацию.

Если у вас есть опыт в тематике сантехники это будет огромным "+".

Требуются люди, которые смогут сделать все качественно и оперативно, без затягивания сроков и переделывания работы, с дальнейшей возможностью работы на постоянной основе (удаленно).

Вариант №2

Качественный парсинг с сайта донора (автоматизированный)

 Стоимость работы оговариается! 

Готовы выслушать ваши предложения!

6 лет назад
suntehnika
38 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
9weblanser
Сергей 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
6 лет назад
$200
15 дней
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