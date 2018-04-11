Наполнение сайта товарами

Нужно размещать объявления на авито. Фото текст все дам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуются специалисты для качественного и оперативного наполнения сайта на opencart Version 2.3.0.2,
а именно:
Вариант №1
- добавление товаров через export/import,
- ручное добавление товаров
- качественное заполнение карточек товаров
- создание комплектов в карточке товаров
написание уникальных текстов
добавление качественных фото
В помощь, дается сайт донор(сайт производителя), с которого можно черпать информацию.
Если у вас есть опыт в тематике сантехники это будет огромным "+".
Требуются люди, которые смогут сделать все качественно и оперативно, без затягивания сроков и переделывания работы, с дальнейшей возможностью работы на постоянной основе (удаленно).
Вариант №2
Качественный парсинг с сайта донора (автоматизированный)
Стоимость работы оговариается!
Готовы выслушать ваши предложения!
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