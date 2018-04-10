Размещение отзыва на Яндекс Маркет

Задача заключается в том что нужно писать отзывы на Яндекс Маркете для нашего интернет магазина, за один отзыв - 150 руб. В месяц необходимо написать - 10-20 отзывов с разных почтовых адресов.

Количество отзывов с одного почтового адреса - не более одного. Можно писать с других адресов, своих, друзей и т.д.

Почта должна быть на Яндексе строго от 3 месяца! Желателен (но не обязателен) динамический IP.

В месяц писать не более 10-15 отзывов, в разные дни и в разное время.

Оплата : После того как разместится ваш отзыв и проходит модерация, потом вы делаете скриншот и отправляете мне на почту.

Оплата - на телефон, QIWI-кошелек, Яндекс, на карту Сбербанка (или любую другую).

По всем вопросам, за более детальным описанием - писать на почту [email protected]

Обязательные требования

Почта должна быть на Яндексе строго от 3 месяца.

Желателен (но не обязателен) динамический IP.