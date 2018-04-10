Размещение отзыва на Яндекс Маркет

Нужно размещать объявления на авито. Фото текст все дам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача заключается в том что нужно писать отзывы на Яндекс Маркете для нашего интернет магазина, за один отзыв - 150 руб. В месяц необходимо написать - 10-20 отзывов с разных почтовых адресов.
Количество отзывов с одного почтового адреса - не более одного. Можно писать с других адресов, своих, друзей и т.д.
Почта должна быть на Яндексе строго от 3 месяца! Желателен (но не обязателен) динамический IP.
В месяц писать не более 10-15 отзывов, в разные дни и в разное время.
Оплата : После того как разместится ваш отзыв и проходит модерация, потом вы делаете скриншот и отправляете мне на почту.
Оплата - на телефон, QIWI-кошелек, Яндекс, на карту Сбербанка (или любую другую).
По всем вопросам, за более детальным описанием - писать на почту [email protected]
Обязательные требования
Почта должна быть на Яндексе строго от 3 месяца.
Желателен (но не обязателен) динамический IP.
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