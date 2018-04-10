Размещение отзыва на Яндекс Маркет

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Задача заключается в том что нужно писать отзывы на Яндекс Маркете для нашего интернет магазина, за один отзыв - 150 руб. В месяц необходимо написать - 10-20 отзывов с разных почтовых адресов. 

Количество отзывов с одного почтового адреса - не более одного. Можно писать с других адресов, своих, друзей и т.д. 

Почта должна быть на Яндексе строго от 3 месяца! Желателен (но не обязателен) динамический IP. 

В месяц писать не более 10-15 отзывов, в разные дни и в разное время. 

Оплата : После того как разместится ваш отзыв и проходит модерация, потом вы делаете скриншот и отправляете мне на почту. 

Оплата - на телефон, QIWI-кошелек, Яндекс, на карту Сбербанка (или любую другую). 

По всем вопросам, за более детальным описанием - писать на почту [email protected]

Обязательные требования 

Почта должна быть на Яндексе строго от 3 месяца. 

Желателен (но не обязателен) динамический IP.

6 лет назад
Tkachfreelance
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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