1 рубль = 1 позиция с сайта. Нужно поправить название как в прайсе поставщика + занести артикул товара на сайт и отметить в прайсе эту позицию зеленым цветом. Очень простое задание. Желающие напишите ваш скайп для ...
Оформить пошаговые уроки в тренинг на обучающем портале
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оформить пошаговые уроки в тренинг на обучающем портале
Задача методиста вычитать и прописать
Перенести урок из старого портала на новый, прописать что нужно сделать после просмотра, что еще посмотреть, что скачать, на какие вопросы ответить
Есть обучение и правила оформления которые я готова предоставить исполнителю задачи.
Жду предложений по стоимости.
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