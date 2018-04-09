Оформить пошаговые уроки в тренинг на обучающем портале

Задача методиста вычитать и прописать

Перенести урок из старого портала на новый, прописать что нужно сделать после просмотра, что еще посмотреть, что скачать, на какие вопросы ответить

Есть обучение и правила оформления которые я готова предоставить исполнителю задачи.

Жду предложений по стоимости.