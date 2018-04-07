Разместить отзыв на на компанию на яндекс и гугле карте

$50
Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки218 просмотров
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Необходимо разместить отзывы на компанию с фото

Фото и отзывы предоставляются 

Только с Республики Беларусь

Оплата на тел - 1 отзыв одобренный - 2р (белорусских) на телефон 

Отзывов нужно около 50 - поэтому если вы видите это сообщение - оно актуально

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6 лет назад
gor_katerina
35 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
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