Добавить отзывы со своего я-аккаунта на маркет, я-карты, отзывы о магазинах и товарах. Текст отзыва составлять самостоятельно на основе остальных отзывов, информации в сети, текст мне на одобрение, затем размещать. Оплата после успешного прохождения модерации. 30руб - 1 ...
Разместить отзыв на на компанию на яндекс и гугле карте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разместить отзывы на компанию с фото
Фото и отзывы предоставляются
Только с Республики Беларусь
Оплата на тел - 1 отзыв одобренный - 2р (белорусских) на телефон
Отзывов нужно около 50 - поэтому если вы видите это сообщение - оно актуально
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