Наполнение сайта

Очень рекомендую. Заказывал добавление товаров в интернет-магазин, выполнено всё по ТЗ. Без промедлений - "вчера отправил прайс, сегодня вижу добавление новых товаров". Копирайтинг на уровне, из серии в описании написанно "пахнет клубникой и ванилью" - я такой, оба! Напридумывали? Иду на склад откручиваю крышку и БАХ! Реально пахнет клубникой и ванилью… Можно подумать она этот товар в руках держали и нюхали когда писали описание. Ценник конечно, хороший и торговаться пробывал-неудачно :) но это того стоит